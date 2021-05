Die gestrigen Ausschreitungen am Rande des Aufstiegsspiels von Dynamo Dresden am Rudolf-Harbig-Stadion haben für Entsetzen gesorgt. Akteure aus der Politik und dem Vereinsleben forderten Aufklärung und Aufarbeitung von allen Seiten - darunter auch die Polizei und die SG Dynamo Dresden selbst.

Der Verein hatte am Sonntag über den Kurznachrichtendienst Twitter erklärt: "Dieser Moment des Aufstiegs gehört so vielen Menschen, die heute nicht im Stadion dabei sein durften. Hier gibt es sehr viel aufzuarbeiten, wenn der Polizeieinsatz vor dem Stadion abgeschlossen sein wird. Es ist sehr schade, dass dieser Tag so schwer beschädigt wurde." Kapitän Sebastian Mai hatte sich in einer Videobotschaft an die Fans vor dem Stadion gewandt und dazu aufgerufen, zu Hause weiter zu feiern und die Versammlung aufzulösen. Die Vereinsführung stand am Montag nicht für Nachfragen zur Verfügung.