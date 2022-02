Das Internationale Auschwitz Komitee hat scharf kritisiert, dass Rechtsextremisten bei einem Aufmarsch am Sonntag in Dresden ein Banner mit der Aufschrift "Bombenholocaust" tragen durften. Das Banner sei ein "schäbiger und hetzerischer Versuch nazistischer Gruppen, den Holocaust zu relativieren und Überlebende der Vernichtungslager in aller Welt zu verhöhnen", erklärte Vizepräsident Christoph Heubner am Montag in Berlin. Es sei "empörend und völlig unverständlich für die Überlebenden, dass es immer noch keine einheitliche Strategie von Polizei und Staatsanwaltschaften gibt, dieser provokativen Verdrehung historischer Tatsachen gezielt entgegenzutreten".