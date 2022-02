Ob die Verantwortlichen des "Bombenholocaust"-Transparents 2021 Leute aus dem Umfeld von "Die Rechte" waren, will Polizeisprecher Laske dem MDR trotz mehrfacher Nachfrage nicht bestätigen. Bilder der damaligen Demonstration zeigen allerdings das gleiche Transparent. Ebenfalls mit "Die Rechte"-Aufdruck. In diesem Jahr liefen zahlreiche Dortmunder Rechtsextremisten hinter dem Banner. Einer von ihnen ist Alexander Deptolla, NRW-Landesvorsitzender der Partei und Nachfolger von Michael Brück. Letzterer arbeitet mittlerweile in der Kanzlei des Chemnitzer "Freie Sachsen"-Anwalts Martin Kohlmann.

Begriff "Bombenholocaust" Die Verwendung des Begriffs "Bombenholocaust" durch eine politische Partei rund um die Debatte zur Bombardierung Dresdens am 13. Februar 1945 ist nicht neu. Gut in Erinnerung ist die Gedenkstunde im Sächsischen Landtag anlässlich des 60. Jahrestages der Bombardierung 2005. Damals versuchte der NPD-Landtagsabgeordnete Jürgen Gansel die Debatte mit folgendem Satz zu vereinnahmen: "Der Bomben-Holocaust von Dresden steht ursächlich weder im Zusammenhang mit dem 1. September 1939 noch mit dem 30. Januar 1933". Der Skandal war perfekt, weil die gesamte NPD-Fraktion bei einer Gedenkminute für die Opfer des Nationalsozialismus zuvor bereits geschlossen den Plenarsaal verließ. In den darauffolgenden Jahren hatten sich deutsche Gerichte immer wieder mit dem Begriff beschäftigt und waren mehrheitlich zu der Auffassung gekommen, dass er nicht strafbar ist.

In dem Moment, in dem deutsche Verbrechen heruntergeredet und zivile deutsche Opfer während des Zweiten Weltkrieges betont, gar der unangemessene Vergleich zum Holocaust gezogen werde, habe man die Möglichkeit, die eigene deutsche Identität wieder stärker positiv zu besetzen, erklärt er.

Unterdessen hat das Bündnis gegen Antisemitismus in Dresden und Ostsachsen an die sächsische Landesregierung appelliert, antisemitische Straftaten konsequenter zu verfolgen. Dazu müsste der diesbezügliche Leitfaden neu bewertet werden, erklärte das Bündnis am Freitag in Dresden. Vorbild seien die Beispiele Berlin und Niedersachsen.



Beide Bundesländer gehen etwa gegen das Tragen gelber Davidsterne mit der Inschrift "ungeimpft" vor, weil sie darin eine Verharmlosung des Holocaust sehen. In die Argumentation eingeschlossen seien explizit auch andere Vergleiche mit der Verfolgung von Jüdinnen und Juden in der NS-Zeit, die damit ebenfalls strafbar seien. Auch die sächsische Justiz und Polizei dürften einem Missbrauch von Symbolen und einer Verharmlosung des Holocaust "nicht einfach tatenlos zusehen", hieß es.