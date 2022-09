Protest Christliche "Klimaschule" Dresden zeigt Rechtsextreme an

Je mehr die Energiepreise steigen, desto öfter geht ein Teil der Bevölkerung auf die Straße, um dagegen zu protestieren. Doch während die Demonstrationen sonst auf großen Plätzen in den Innenstädten stattfinden, tauchten in Dresden am Mittwochabend Demonstranten vor einer christlichen "Klimaschule" auf. Die rechtextreme Kleinstparteil "Freie Sachsen" hatte dazu aufgerufen.