Der Chef der rechtsextremen Freien Sachsen in Pirna, Max Schreiber, ist vom Amtsgericht in Dresden zu einem Jahr und zwei Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Sein Bruder Moritz erhielt zehn Monate auf Bewährung. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die Brüder gemeinsam mehrere Straftaten begangen haben.