Landespolitik Halbzeit für Kenia-Koalition: Sachsens Regierung zieht Zwischenbilanz

Auch die Grünen betonen, dass man sich alles gegen Widerstände habe erringen müssen. Dennoch gelang es, Duftmarken zu setzen, ob beim Energie- und Klimaprogramm, dem Transparenzgesetz, in der Landwirtschaft oder im Justizressort. Gesetze müssen in Sachsen jetzt beispielsweise geschlechtergerecht formuliert werden. Es fließt mehr Geld in den Naturschutz.

"Wir irritieren und wir stören Kreise, Abläufe, Strukturen und Muster. Aber nur so können Systeme nachhaltig verändert werden", beschreibt Fraktionschefin Franziska Schubert auf dem Parteitag der Grünen das, was beide anderen Koalitionspartner bisweilen auf die Palme bringt. "Wo Menschen um den richtigen Weg streiten, gibt es Emotionen. Der emotionale Haushalt in der Koalition sollte nicht das sein, was die Debatte bestimmt, sondern: Wer bewegt welches Projekt? Wer will was verändern? Wer hat was verändert? Wer will den Status quo bewahren?", sagt Umweltminister Wolfram Günther eher diplomatisch.