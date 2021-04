Der sächsische Verfassungsschutz warnt vor illegalen Bankgeschäften von Reichsbürgern. Wie die Behörde mitteilte, ist in einer Bäckerei in Dresden-Laubegast eine Filiale der "GK Gemeinwohlkasse" eröffnet worden. Die Aktivitäten rechne man der extremistischen Reichsbürgerszene zu. "Konkret handelt es sich hier um die verfassungsfeindliche Bestrebung 'Königreich Deutschland', die bislang in Sachsen noch nicht in Erscheinung getreten ist", sagte der Präsident des sächsischen Verfassungsschutzes Dirk-Martin Christian.