Mediziner untersuchten die betroffenen Kinder vor Ort, um nach leichten und schweren Fällen zu unterscheiden. Insgesamt wurden den Angaben zufolge 30 verletzte Kinder erfasst. 26 von ihnen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Dafür wurde ein sogenannter MANV-Alarm (Massenanfall von verletzten) ausgelöst. Da die Bettenzahl in den Dresdner Kliniken nicht ausreichte, wurde zusätzlich ein sogenannter Voll-Alarm ausgelöst. Einige Kinder wurden in Kliniken in Freital, Pirna und Meißen gefahren.



Die Polizei kündigte Ermittlungen an. Sie würden beginnen, sobald die medizinische Lage geklärt sei, sagte ein Sprecher. Das könne dauern, da auch mit zeitlicher Verzögerungen noch weitere verletzte Kinder gemeldet werden könnten.