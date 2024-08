Zwei wegen des Juwelendiebstahls aus dem Dresdner Grünen Gewölbe verurteilte Männer müssen am Montag ihre restliche Haftstrafe in Berlin antreten. Ein 28-Jähriger und ein 30-Jähriger wurden von der Dresdner Staatsanwaltschaft zum Haftantritt bis zum 19. August geladen, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft mitteilte. Danach sollen sie gemäß den Vorgaben des Berliner Vollzugsplans in den offenen Vollzug kommen.