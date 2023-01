Hannelore Hunold berät Menschen, die in Rente gehen wollen. "Rentenberaterin" darf sie sich offiziell nicht nennen. Dies ist ein geschützter Begriff für hauptamtliche Experten der Rententräger oder der privaten Rentenberater. Hannelore Hunold nennt sich "Versichertenberaterin". Die frühere Mitarbeiterin einer großen Krankenkasse hat sich das Fachwissen in 30 Jahren Ehrenamt angeeignet. Außerdem wird sie bei ihrer Tätigkeit von der Deutschen Rentenversicherung Bund unterstützt. Eine fordernde Aufgabe, dann laut Hunold muss sie ständig auf dem Laufenden bleiben und Weiterbildungen machen, um den Anschluss nicht zu verlieren.

Mehrmals im Monat bietet die 72-Jährige ihren Rentenberatungsservice an - in der Gemeinde Moritzburg, in Meißen oder im Familienzentrum in Radebeul. Sie ist eine von 4.500 ehrenamtlichen Beraterinnen und Beratern deutschlandweit. Das sind weit mehr als die hauptamtlich Beschäftigten bei der Deutschen Rentenversicherung.