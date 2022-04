Die Fassade des Westflügels am Residenzschloss ist derzeit wegen Bauarbeiten verhüllt. Bildrechte: dpa

Eine Panne im Sicherheitssystem hat am Wochenende das Dresdner Residenzschloss lahm gelegt. Das bestätigten die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden MDR SACHSEN. Demnach gab es am Sonntagnachmittag eine technische Störung in einem "elektronischen Bauteil". Was genau die Störung auslöste und wo sie konkret auftrat, konnte Sprecherin Anja Priewe nicht sagen. Dies gehöre zum Sicherheitskonzept und werde deshalb nicht kommuniziert.

Schloss, Zwinger und Albertinum von Panne betroffen

Von der Störung betroffen gewesen seien das Schloss, der Zwinger sowie das Albertinum. Die Ausstellungen seien deshalb geräumt worden. Schätzungsweise mehrere Hundert Besucher mussten die Gebäude verlassen. "Kunstgut war zu keiner Zeit in Gefahr". Auch die Polizei sei umgehend vor Ort gewesen. Die Besucher würden entschädigt, sagte Priewe. Sie hätten entweder ihr Eintrittsgeld zurückbekommen oder ihre Tickets seien verlängert worden, so dass sie an einem anderen Tag die Besichtigung nachholen könnten.

Auch am Montag habe das Schloss nicht regulär öffnen können, am Dienstag sei es wegen des Ruhetags geschlossen. Inzwischen sei die Störung vollständig behoben worden.

Bauarbeiten an Sicherheitstechnik nicht verantwortlich

Die Panne stehe nicht mit den laufenden Arbeiten an der Sicherheitstechnik am Westflügel des Schlosses in Zusammenhang, sagte die Sprecherin weiter. Das Schloss wird derzeit mit aufwändigen Baumaßnahmen einbruchsicher gemacht. Der Westflügel ist seit mehreren Monaten verhüllt. Zu Details des Sicherheitskonzeptes und den Baumaßnahmen machten die Kunstsammlungen keine näheren Angaben.