Die Dresdner Polizei hat in der ersten Woche der Kontrollaktion "Respekt durch Rücksicht" mehr als 500 Fahrzeuge kontrolliert, darunter rund 300 Fahrräder. Die Schwerpunktkontrolle am Donnerstag auf der Marienbrücke befasste sich mit dem Rechtsfahrgebot und Radwegbenutzung durch Radfahrende. Am Montag will die Polizei insbesondere Rotlichtverstöße am Albertplatz ahnden.