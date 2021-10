Das Restaurant Carolaschlößchen in Dresden führt ab 1. November offiziell die Vier-Tage-Woche ein. Damit will Geschäftsführer Moyd Karrum seinem Personal die Gastrobranche schmackhafter machen. "Wir können bei uns kein Homeoffice oder mobiles Büro anbieten. Aber mit verdichteten Arbeitszeiten bekommen die Leute drei Tage am Stück frei", sagt der 42 Jahre alte Gastronom. Das Arbeitszeitmodell gilt zuerst für 25 Mitarbeitende in der Küche und im Servicebereich.