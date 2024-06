Rund 28.500 Läufer sind am Mittwoch bei der Rewe Team Challenge in Dresden an den Start gegangen. Nach Veranstalterangaben ist das ein neuer Rekord. Der Firmenlauf führte über fünf Kilometer vom Altmarkt zum Rudolf-Harbig-Stadion. Mit dabei war auch Hindernisläufer Karl Bebendorf vom Dresdner SC. Der 28-Jährige hatte erst am Montag bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Rom Bronze über 3.000 Meter geholt.