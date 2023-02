"Insbesondere in der Tumorchirurgie ist es wichtig, den Tumor sicher zu entfernen und so viel gesundes Gewebe wie möglich zu erhalten", sagt Prof. Dr. Sören Torge Mees, Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie. Die sogenannte roboterassistierte, laparoskopische Chirurgie nutze wie die klassische minimalinvasive "Schlüsselloch"-Chirurgie kleine Zugänge, über die Kamera und Instrumente eingebracht werden.

Das Städtische Klinikum Dresden ist nicht das erste in Sachsen, das sich die Da-Vinci-OP-Systeme leistet. Am Uniklinikum Dresden wird seit etwa 17 Jahren damit gearbeitet. Hier sind sogar drei "Da Vincis" im Einsatz, wie der Sprecher des Klinikums auf Anfrage von MDR SACHSEN mitteilte. Während eins davon rein für Forschungszwecke eingesetzt werde, seien die anderen beiden im Bereich der Bauch- und Thoraxchirurgie sowie der Urologie und Gynäkologie im Einsatz. Jährlich werden hier weit mehr als 600 Eingriffe mit dem Da-Vinci-Operationssystem vorgenommen. "Die Geräte haben sich bewährt bei komplizierten Eingriffen, da sie empfindliche Strukturen mit ihrer extrem hohen Kameraauflösung sichtbar machen", so der Sprecher.

Auch an anderen Kliniken in Sachsen kommen die modernen Da-Vinci-Operationssysteme bereits zum Einsatz, zum Beispiel in der Klinik für Urologie am Universitätsklinikum Leipzig, im Helios Klinikum Aue, im Sana Klinikum Borna, im St. Elisabeth-Krankenhaus in Leipzig, im Seenland-Klinikum in Hoyerswerda und seit vergangener Woche auch im Klinikum Görlitz.