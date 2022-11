Dirk Schmidt hilft Ukrainern, die wie er nicht laufen können und entweder in der Ukraine geblieben oder nach Polen geflohen sind. Bei ihrer überstürzten Flucht hätten sie oft ihre Rollstühle oder ihre Gehhilfen zurücklassen müssen, sagt Schmidt. "Die wurden irgendwo in ein Auto reingesetzt oder in einen Bus, wo schon ganz viele Leute drin waren. Und dann war halt kein Platz mehr für den Rollstuhl."



Ganz besonders nahe geht ihm das Schicksal eines zwölf Jahre alten ukrainischen Jungen. "Er ist schwerstbehindert und es war kein Platz im Auto. Und so musste der Pflegerollstuhl in der Ukraine bleiben. Das bedeutete für den Jungen, dass er die ersten fünf Monate, in denen er in Polen war, die Wohnung nicht verlassen konnte." Nachdem Dirk Schmidt ihm einen Pflegerollstuhl aus Deutschland gebracht habe, sei der Junge zum ersten Mal wieder draußen gewesen.

Mit den gespendeten Rollis erlangen viele der ukrainischen Flüchtlinge, die darauf angewiesen sind, wieder ein Stück Mobilität zurück. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK