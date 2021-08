Was hat es mit den atomaren Brennelementen auf sich? - Zu DDR-Zeiten galt das Forschungszentrum in Rossendorf als geheimnisumwoben. Wie ein Militärgelände waren die kerntechnischen Anlagen in einem Wald gesichert, darunter der älteste Forschungsreaktor des Landes mit einer Leistung von zehn Megawatt thermischer Leistung. Der Reaktor stammte aus sowjetischer Produktion. Er diente vor allem der physikalischen Grundlagenforschung, für Neutronen-Streuexperimente und zur Erzeugung radioaktiver Stoffe.

- Nach mehr als 100.000 Betriebsstunden wurde der Reaktor im Juni 1991 abgeschaltet. Außer ihm gab es in Rossendorf noch zwei weitere Nullleistungsreaktoren. Das waren Anlagen mit sehr geringer Leistung.

- Die Reaktoren hatten im atomaren System der DDR eine Sonderstellung. Während die Atomkraftwerke in Lubmin und Rheinsberg Strom ins Netz einspeisten, liefen die Anlagen in Rossendorf im Dienste der Wissenschaft.

- Nach dem Rückbau der Anlagen wurden die Brennelemente 2005 in Castor-Behältern nach Ahaus geschafft. Sie sollten in die russische Aufbereitungsanlage Majak gebracht werden. Doch der damalige Bundesumweltminister Norbert Röttgen (CDU) legte 2010 sein Veto dagegen ein. Er bezweifelte die Sicherheit der Wiederaufbereitungsanlage Majak im Südural.