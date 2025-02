Wegen Gleisbauarbeiten kommt es ab Sonntagabend zu Einschränkungen auf der S-Bahn-Strecke zwischen Dresden und Pirna. Das teilte der Verkehrsverbund Oberelbe mit. Die S-Bahn-Linie S1 wird über die Fernbahngleise umgeleitet und hält deshalb zwischen Dresden Hauptbahnhof und Pirna nur in Heidenau. Die Züge fahren an den Haltepunkten vorbei, weil es an den Fernbahngleisen keine Bahnsteige gibt. Damit ist der Dresdner Südosten praktisch vom Zugverkehr abgehängt.



Die Verstärkerfahrten der S1 im Berufsverkehr fahren nur zwischen Meißen Triebischtal und Dresden Hauptbahnhof. Die Züge der S2 enden vom Flughafen kommend bereits in Dresden-Reick.