Auf dieser Seite:

Auf der S1 fallen weiterhin viele Verstärkerzüge zwischen Meißen und Pirna aus.

Die Bahn macht Corona und das 9-Euro-Ticket für Personalmangel durch Krankschreibungen verantwortlich.

Im Dieselnetz Dresden gibt es leichte Entspannung.

Fahrgäste der S-Bahn im Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) müssen sich auf unbestimmte Zeit weiter auf Ausfälle einstellen. Aushänge an den S-Bahn-Stationen sind zunächst bis 10. Dezember datiert. Eine Bahnsprecherin sagte MDR SACHSEN auf Anfrage, das liege am Fahrplanwechsel. Dieser ist am 11. Dezember. Doch auch danach werden noch nicht alle S-Bahnen wie vom Verkehrsverbund bestellt fahren.

Dieser Auszug eines Aushangfahrplans für die S1 in Dresden-Pieschen zeigt, dass sehr viele Fahrten aktuell gestrichen sind. Bildrechte: MDR/L. Müller

Viele Verstärker auf der S1 fallen weiter aus

Konkret fallen die meisten Verstärkerfahrten auf der Linie S1 zwischen Meißen und Pirna aus. Diese verdichten überlicherweise im Berufs- und Schülerverkehr morgens und nachmittags bis in den frühen Abend den Takt auf etwa 15 Minuten - allerdings auf absehbare Zeit mit großen Lücken. Die S2 fährt am Wochenende nur noch stündlich zum Flughafen, also halb so oft wie vom VVO bestellt. Die Triebwagen der RB33 nach Königsbrück werden zwischen Ottendorf-Okrilla Süd und Königsbrück weiter durch Busse ersetzt. Um wenigstens zwischen Dresden-Neustadt und Pirna mehr Platz für Pendler zu bieten, sollen alle Züge der S2 mit drei Wagen fahren. Zumindest am Dienstag war jedoch ein Zug nur mit zwei Wagen unterwegs, was der VVO nun überprüfen will.

Dieselzüge nach Könisgbrück fahren aktuell nur zwischen Dresden und Ottendorf-Okrilla Süd. Dort müssen Fahrgäste in Busse wechseln. (Symbolbild) Bildrechte: imago/Rüdiger Wölk

Eine Bahnsprecherin stellt klar: "Die Einschränkungen werden bis auf Weiteres fortgesetzt." Weiter teilte sie mit: "Erst wenn sich die Personalsituation stabilisiert hat, können wir schrittweise das Angebot wieder ausweiten." Man wolle wieder ein verlässliches Angebot fahren und werde rechtzeitig informieren. Im Klartext: Die Bahn weiß nicht, wann sie die bestellten Leistungen wieder erbringen kann.

Verkehrsverbund pocht auf stabilen Fahrplan - notfalls ausgedünnt

Der Verkehrsverbund hatte wegen der anhaltenden Ausfälle unlängst die Notbremse gezogen und die Deutsche Bahn zur Ausdünnung des Angebots gedrängt. Zu viele Fahrgäste hatten sich über die ständig wechselnden Zugausfälle beschwert. Der VVO ist aktuell nicht gut auf die Deutsche Bahn zu sprechen. Ein Sprecher sagte, was die DB AG im Sommer ablieferte, sei inakzeptabel gewesen und entspreche in keinster Weise den vertraglichen Verpflichtungen. Mit dem nun ausgedünnten Angebot soll den Fahrgästen ein planbarer und stabiler Fahrplan geboten werden. Man könne nicht nachvollziehen, dass ein so großer Verkehrskonzern unter so massivem Personalmangel leide.

Der VVO pocht auf einen zuverlässigen Fahrplan und übt scharfe Kritik am Geschäftsgebaren der Deutschen Bahn. Bildrechte: VVO/Martin Schmidt

Die Bahnsprecherin erklärt das so: "Grund für die Angebotseinschränkungen ist ein sehr hoher Krankenstand bei den Triebfahrzeugführern. Wir führen den hohen Krankenstand auf die besonderen Belastungen unter anderem durch die Pandemie und das 9-Euro-Ticket zurück."

Wieder mehr Verbindungen im Diesel-Netz