Der mit der S-Bahn zwischen Meißen und Dresden pendelt, muss seit Monaten mit einem ausgedünnten Fahrplan leben. Züge des Berufsverkehrs fallen aus, weil Lokpersonal fehlt. Verspätete Züge werden oft nur bis Coswig gefahren und drehen dort. Fahrgäste nach Meißen müssen auf die nächste S-Bahn warten. Damit hat sich eine Pendlerin mit Jobticket aus Meißen inzwischen arrangiert. Eine morgendliche Fahrt zur Arbeit Mitte März von Meißen nach Dresden brachte allerdings das Fass bei der Stammkundin zum Überlaufen. Sie musste nach eigenen Angaben mit ihrem Fahrrad in einem völlig verdreckten Waggon die rund 30 Minuten bis Dresden ausharren. Es habe in dem Mehrzweckabteil mit Klappsitzen und Fahrradstellplätzen nach ausgelaufenem Bier, Urin und kaltem Zigarettenqualm gestunken, berichtet die Frau. Ein Wechsel in einen anderen Waggon sei mit Fahrrad auf den kurzen Unterwegshalten nicht möglich gewesen.