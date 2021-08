Das feuchte und mäßig warme Sommerwetter hat die Ausbreitung der Kirschessigfliege in Sachsen befeuert. Wie das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie auf Anfrage mitteilte, kam und kommt es in Obstanlagen - insbesondere bei Kirschen sowie aktuell bei Himbeeren und Brombeeren - zu einem massiven Auftreten des aus Asien eingewanderten Schädlings. Obstbauern hätten Ernteausfälle. Die Drosophila suzukii - so der lateinische Name - plagt seit einigen Jahren Obstbauern und Winzer in Sachsen.

Die bisherigen feuchten Wetterbedingungen mit moderaten Temperaturen bieten der Kirschessigfliege diesen Sommer optimale Bedingungen. Karin Bernhardt Sprecherin des sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Bio-Obstbauer nahezu machtlos

Obstbauer Michael Görnitz aus Coswig sagt auf Anfrage, dass bei ihm insbesondere Himbeeren betroffen seien. Als Demeter-zertifizierter Betrieb dürfe er keine Pflanzenschutzmittel einsetzen, in anderen Bio-Verbänden seien diese erlaubt. Mit Vitalisierung der Pflanzen und einer Vergrämung der Schädlinge durch ein Knoblauch-Chilli-Gemisch versucht Görnitz die Kirschessigfliege in Schach zu halten. Das Gemisch wird gespritzt, hinterlässt aber keinen Geschmack auf den Früchten. Der Bio-Landwirt sagt, es schwierig Ware erster Güte an den Handel zu liefern, wenn Kirschessigfliegen ihre Eier in die Beeren legen. Noch unklar sei, ob auch Aronia-Beeren befallen werden. Bei diesen beginnt kommende Woche die Ernte. Obstbauer Michael Görnitz darf in seinem Demeter-Betrieb nichts gegen den Schädling spritzen. (Archivbild) Bildrechte: ARD.de

Bereits vermehrte Nachweise im Umfeld von Rebanlagen

Das Landesamt überwacht das Auftreten der Kirschessigfliegen das ganze Jahr über. "Durch das kalte Frühjahr wurden die ersten Kirschessigfliegen in diesem Jahr später gefangen als im Vorjahr", so eine Behödensprecherin. Im Weinbau würden seit Anfang August an mehreren Standorten im sächsischen Elbtal Essigfallen hängen. "In den Fallen im Weinbau wurden bisher nur vereinzelt Kirschessigfliegen gefunden", so die Sprecherin.

Die Kirschessigfliegen sägen die Fruchtschalen auf, legen ihre Eier ab und in den Früchten entwickeln sich die Larven. Dabei verderben die Beeren oder Kirschen innerhalb kurzer Zeit. Bildrechte: imago images / Steve Bauerschmidt

Monitoring auch rund um Weinberge

An vielen Standorten seien zusätzlich zu den Fallen in den Obstkulturen auch Fallen in nahegelegenen Sträuchern platziert worden, hieß es vom LfULG. "Nahe der Weinstandorte sind in den Hecken bereits größere Populationen vorhanden." Kirschessigfliegen wandern von wilden Brombeeren rund um die Rebanlagen auf später reifende Keltertrauben, bevorzugen dabei rote Sorten. Neben den Fallen kontrolliert das Amt auch Beeren, ob sie bereits befallen sind. Winzer und Oenologe Hendrik Weber hat stets ein Auge auf seine roten Rebsorten. Mit der Kirschessigfliege hat der Sektmacher schon seine Erfahrungen und ist entsprechend auf der Hut. Auf dem Foto ist im Weinstock eine LfULG-Essigfalle auszumachen. (Archivbild) Bildrechte: MDR/L. Müller

Erste Eiablage in Weinbeere