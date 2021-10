Das Hightech-Unternehmen Sunfire hat den Bau eines Werkes angekündigt, in dem Anlagen zum Erzeugen von Wasserstoff hergestellt werden. Wie Geschäftsführer Nils Aldag am Donnerstag mitteilte sind Investitionen von mehr als 100 Millionen Euro geplant. Der Standort des neuen Werkes wird demnach in Deutschland sein – wo genau, will Sunfire bis zum Jahresende bekanntgeben.

Sunfire will zugleich mehr Mitarbeiter einstellen. Ihre Zahl soll demnach in den kommenden beiden Jahren auf mehr als 400 steigen. Derzeit sind es rund 260. Die allermeisten von ihnen sind am Hauptsitz in Dresden beschäftigt. Auch hier will das Unternehmen weiter investieren, wie Sprecherin Laura Ziegler MDR SACHSEN sagte, hauptsächlich aber in Forschung und Entwicklung. Für ein Industriewerk wie das aktuell geplante und mögliche weitere könnten sei ein Stadtgebiet als Standort ungeeignet.