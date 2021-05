Die Entscheidung zur Zukunft des Sachsenbades in Dresden-Pieschen ist gefallen. Der Dresdner Stadtrat hat am Mittwochabend mit knapper Mehrheit beschlossen, das Denkmal zu verkaufen. Für über eine Million Euro wird das Gebäude und das knapp 6.000 Quadratmeter große Grundstück an der Wurzener Straße in den Besitz eines Berliner Investors wechseln. Der will zwar das Denkmal sanieren, aber kein Bad darin wieder betreiben.