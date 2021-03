Die sächsische Landessynode hat sich auf ihrer digitalen Tagung am Sonnabend mit dem Thema Rechtsextremismus und Kirche befasst. Dazu legte die Leitung der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens in Dresden einen Bericht zu Unterschieden zwischen wertkonservativem Christsein und Rechtsextremismus vor.

Laut dem Papier sind rechtsextreme Einstellungen zutiefst antichristlich, während konservative Positionen auf dem Boden der Verfassung stünden. "Eine kirchliche Positionierung in unserem Gemeinwesen verlangt ein Eintreten für den Rechtsstaat", heißt es. Allerdings dürfe nicht so getan werden, als ob Rechtsextremismus und Rechtspopulismus nicht auch in der Kirche stattfinden, sagte der Leipziger Extremismusforscher Gert Pickel, Mitautor des Textes.