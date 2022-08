Nach gut einem Jahr und einer Schönheitskur kehren die vier Greifen und zwei Lyren zurück in die Dachbekrönung der Dresdner Semperoper. Ein Kran hievte am Dienstagvormittag die erste der Gussplastiken auf das Bühnenhaus, wo sie verankert wurde. Ab Mittwoch sollen die mystischen Mischwesen aus Tierkörpern wieder an dessen Ecken wachen und die antiken Zupfinstrumente - die Lyren - den Dachfirst zieren.

Bevor der Kran die schweren Plastiken anheben kann, müssen diese fachmännisch gesichert werden. Bildrechte: xcitepress