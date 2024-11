Für das Zirkuszelt und die zugehörigen Anlagen der Sarrasani-Entertainment GmbH am Elbepark Dresden hat die Stadtverwaltung keine Nutzung erlaubt. Das teilte das Rathaus am Donnerstag mit. Eigentlich hätte der Unternehmer André Sarrasani am Donnerstag mit seiner neuen Dinnershow offiziell beginnen wollen. Die Stadt stellt aber klar: In dem "Zelt dürfen keine Veranstaltungen" stattfinden.