Junge wurde 1938 in Schwerin geboren und absolvierte sein Studium an der Theaterhochschule "Hans Otto" in Leipzig. Nach Stationen an den Theatern in Rudolstadt und Plauen wurde er Mitte der 1960er Teil des Ensembles am Staatsschauspiel Dresden. Dort wirkte er knapp zwei Jahrzehnte lang. Daneben spielte Junge in DEFA-Filmen wie "Addio, piccola mia" und "Die vertauschte Königin" mit.