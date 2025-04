"Dass Nationalismus und Faschismus in Deutschland wieder einmal groß werden könnten, das widersprach so seinem Denken, das hat ihn umgetrieben", erinnert sich Richter. Es habe ihn in den letzten Monaten und Jahren seines Lebens sehr bedrückt, "dass Menschen für Rationalität und für Argumente und für Klugheit gar nicht mehr erreichbar sind, sondern sich verführen lassen."

Junge wurde 1938 in Schwerin geboren und absolvierte sein Studium an der Theaterhochschule "Hans Otto" in Leipzig. Nach Stationen an den Theatern in Rudolstadt und Plauen wurde er Mitte der 1960er-Jahre Teil des Ensembles am Staatsschauspiel Dresden. Dort wirkte er knapp zwei Jahrzehnte lang. Daneben spielte Junge in DEFA-Filmen wie "Addio, piccola mia" und "Die vertauschte Königin" mit.