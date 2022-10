Die Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe hat am Freitag ihren Motivationspreis in Güterloh vergeben. Damit werden Menschen geehrt, die sich für Betroffene einsetzen oder selbst einen Schlaganfall erlitten haben. In diesem Jahr wurden insgesamt 82 Nominierungen aus ganz Deutschland eingereicht. Ausgezeichnet wurden zwei Sachsen. Einer davon ist Colin Geipel aus Dresden.