Der mit Europäischem Haftbefehl gesuchte Mann aus Syrien wurde am 7. Mai in Kopenhagen festgenommen und zehn Tage später nach Deutschland ausgeliefert. Der bereits Vorbestrafte habe bisher keine Angaben zu den Vorwürfen gemacht, so due Staatsanwaltschaft. Er sitzt weiter in Untersuchungshaft. Über die Zulassung der Anklage und einen Prozesstermin muss jetzt das Landgericht Dresden entscheiden.