In den vergangenen drei Wochen waren auf den Gleisen insbesondere alte, mit Öl getränkte Holzschwellen gegen Kunststoffschwellen aus Recyclingmaterial getauscht worden. Diese sollen laut SDG wartungsfrei und langlebig sein. Das keine Chemikalien austräten, schonten sie zudem die Natur. Optisch erinnern die neuen Schwellen an Holzschwellen, so dass das Ambiente der historischen Schmalspurbahnen erhalten bleibt.