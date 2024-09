Die Betrüger fordern ihre Opfer laut Polizei daraufhin auf, ihr Bargeld in einen Kochtopf zu stecken, damit das Geld nicht geortet werden könne. Als Dauerlösung bieten die vermeintlichen Polizisten an, Kollegen in Zivil vorbeizuschicken, die das Geld in Sicherheit bringen. Die Polizei mahnt zur Vorsicht: "Lassen Sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung und geben Sie kein Geld in fremde Hände." Im Zweifel sollten Vertrauenspersonen hinzugezogen oder gleich die Polizei alarmiert werden.