Bundeskanzler Olaf Scholz ist in Dresden eingetroffen. Der SPD-Politiker landete mit 25 Minuten Verspätung am Mittag auf dem Flughafen Dresden. Zum Auftakt seines Besuches in Sachsens Landeshauptstadt ist er bei den Elbe-Flugzeugwerken zu Gast. Bei einem Rundgang durch das Unternehmen will er sich den Umbau früherer Personenflugzeuge in Frachtflugzeuge ansehen. Außerdem will Scholz Gespräche mit Beschäftigten, dem Betriebsrat und der Geschäftsleitung führen. Bildrechte: picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow

Am Nachmittag besucht der Bundeskanzler die Uhrenmanufaktur Nomos Glashütte im Osterzgebirge. In den Produktionsräumen informiert sich der Bundeskanzler über die handwerkliche Uhrenherstellung. Auf dem Plan von Bundeskanzler Scholz stehen auch die Dresdner Verkehrsbetriebe und das Demokratie-Projekt "metropolis". Das Projekt findet mehrmals pro Woche im letzten Abteil einer im normalen Linienbetrieb fahrenden Straßenbahn statt. In Gesprächsrunden werden gesellschaftliche Themen wie Mobbing, Einsamkeit und Stress mit Fahrgästen diskutiert.

Bundeskanzler stellt sich Fragen im Bürgerdialog