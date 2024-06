Am Amtsgericht Dresden wird am Donnerstag das Urteil im Prozess gegen den Chef der rechtsextremen "Freien Sachsen" in Pirna, Max Schreiber erwartet. Ihm und seinem Bruder Moritz werden laut Anklage unter anderem Körperverletzung vorgeworfen. Sie sollen im Juni vergangenen Jahres den Fahrer eines E-Scooters zusammengeschlagen haben, weil sie sich über dessen Fahrweise geärgert hatten.