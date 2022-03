An diesem Donnerstagmorgen ist es im Foyer des Dresdner Hygienemuseums mucksmäuschenstill. Die geladenen Ehrengäste und Schüler der Freien Alternativschule der Stadt lauschen gespannt den Vorträgen über die neue Wanderausstellung "Einige waren Nachbarn", die ab sofort zu sehen ist.. Die Redner sprechen dabei vor allem die Jugendlichen direkt an, ermahnen sie fast schon, aus den Fehlern zu lernen.

Als Dresdens Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch ans Mikrofon tritt und von beginnt von ihrer Familiengeschichte zu erzählen, muss ich mehrmals schlucken. "Meine Familie war nicht Teil der Opfer, sondern großmütterlicherseits vermutlich Teil der Täter." Ich merke der Linken-Politikerin an, wie schwer es ihr fällt, darüber zu reden, dass ihr Großvater vermutlich die Nationalsozialisten unterstützte. Hinweise seien nur wenige übrig, erklärt Klepsch. "Nach dem Tod meiner Großeltern fand ich im Sofa versteckt mehrere Fotoalben, in denen mein Großvater in Uniform zu sehen war". Jedoch hätten einzelne Fotos und Stellen gefehlt, so, als "hätte jemand etwas retuschiert".

Die Familiengeschichte Klepschs ist nur ein Beispiel dafür, dass nicht nur NSDAP-Generäle an der Deportation und Ermordung von mehr als sechs Millionen Juden beteiligt waren, sondern unzählige andere Menschen. Ihre Gründe und Motive sind auf den über 20 Tafeln zu lesen. Es sind Schicksale, bei denen ich erneut einen Kloß im Hals habe. Mir wird klar: Die meisten Mitläufer haben geschwiegen - aus Angst, Gleichgültigkeit oder Gruppenzwang, witterten Chancen auf materiellen Gewinn und wollten ihr Ansehen in der Gemeinschaft stärken.

In Solahütte, einem SS-Erholungsort in der Nähe ihres Arbeitsplatzes Auschwitz, entspannen sich Büroangestellte und Nazi-Offiziere. Bildrechte: MDR/Florian Glatter

Auf den vom United States Holocaust Memorial Museum in Washington kuratierten Tafeln sind insbesondere Fotografien zu sehen, die abseits der bisher bekannten Schauplätze spielen. Auf mich wirken die Bilder im ersten Moment widersprüchlich. So, als wären sie gar nicht in der Zeit des Nationalsozialismus entstanden. Abgebildet werden nicht etwa Leichenberge, Deportationszüge oder Konzentrationslager, sondern die Emotionen der Menschen. Ein Foto wurde beispielsweise im Juli 1944 kurz nach dem Massenmord an ungarischen Juden in Auschwitz-Birkenau aufgenommen, erzählt mir Historiker Daniel Ristau. Das erstaunliche: Auf dem Bild sind lachende und feiernde Nazi-Offiziere und Büroangestellte zu sehen.