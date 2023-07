Große Bühne Schüler machen Theater an den Landesbühnen Radebeul

Vor dem Hauptgebäude der Landesbühnen spielen am Mittwochnachmittag Kinder und Jugendliche Tischtennis. Im Foyer des Hauses sitzen Schülerinnen und Schüler im Kreis auf dem Fußboden und spielen Karten, während in der Cafeteria Luftballons schweben. Die heitere Stimmung im Haus erinnert mehr an die große Pause in einer Schule als an ein Theater. Noch bis Samstag treffen sich an den Landesbühnen unter dem Motto "Vollgetextet" fünf Schülertheatergruppen aus Sachsen.