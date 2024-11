Für 20 Einrichtungen stehen Einschnitte an. So sollen an zwei Oberschulen zwei Sozialarbeitsstellen auf eine Stelle schrumpfen. An einigen Grundschulen und Gymnasien könnte die Schulsozialarbeit ab April 2025 völlig eingestellt werden. Dazu hat die Stadt in den vergangenen Wochen bereits Briefe an die zuständigen Träger verschickt.