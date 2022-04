Die Deutschlehrerin, Juliia Didenko, aus Kiew, kann verstehen, dass es unter ihren Landsleuten auch Vorbehalte gibt, die Kinder auf eine deutsche Schule zu schicken. Vielleicht stehe dahinter die Sorge, die Kinder an Deutschland zu verlieren. Manche würden lieber in ihrem neuen Zuhause bleiben und den Online-Unterricht ihrer bisherigen Schule in der Ukraine verfolgen.



Noch ganz andere Sorgen plagen Hagen Kettner, Leiter des Landesamt für Schule am Standort Dresden. Bislang seien in Sachsen 6.772 Anträge auf Aufnahme ukrainischer Kinder in Schulen des Freistaates gestellt worden, 4.108 von ihnen bereits aufgenommen. Man rechne aber mit der gleichen Anzahl Schüler bis 1. August.