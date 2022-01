Thementage am Tschirnhaus-Gymnasium - Das Tschirnhaus-Gymnasium ein Präventionskonzept, bei dem in verschiedenen Klassenstufen Schwerpunkte gesetzt werden, die Toleranz und Miteinander fördern. Das ist zum Beispiel der Courage-Tag in Klasse 6, bei dem die Schülerinnen und Schüler dafür sensibilisiert werden, Mobbing zu erkennen und dagegen vorzugehen.

- Im Projekt "Net-Piloten" führen Schülerinnen und Schüler der 10. Klassen in der 6. Klasse weiterführend einen Tag zum Thema "Cybergrooming" durch.

- In Klasse 7 geht es u.a. um das Bewusstwerden über Vorurteile.

- In Klasse 9 gibt es einen Präventionstag rund um die Themen "Sexismus", "Geschlechtsidentität" und "sexuelle Orientierung".

- Bei einer fächerverbindenden Projektwoche gegen Ende des Schuljahres wird es außerdem vielfältige Projekte geben, welche sich mit Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Flucht aber auch mit Themen der Globalisierung und Folgen der Kolonialisierung beschäftigen.