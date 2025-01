Bundesweit haben Polizisten am Dienstag mit einer Schweigeminute ihres getöteten Dresdner Kollegen gedacht. Der Polizist war vor einer Woche im Einsatz ums Leben gekommen. Die Aktion sei mit den Hinterbliebenen abgesprochen, teilte das sächsische Innenministerium mit. So wurde auch der Name des Beamten genannt und ein Bild von ihm veröffentlicht.