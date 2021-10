Ein ständiges Auf und Ab: Die rote Linie zeigt den Verlauf der Verkaufspreise für Schweinefleisch aus herkömmlicher Landwirtschaft in den vergagenen zehn Jahren.

Ein ständiges Auf und Ab: Die rote Linie zeigt den Verlauf der Verkaufspreise für Schweinefleisch aus herkömmlicher Landwirtschaft in den vergagenen zehn Jahren. Bildrechte: imago

Drei Tage lang haben die Agrarministerinnen und-minister der Länder in Dresden konferiert. Dabei spielte die gemeinsame Agrarpolitik der EU wieder eine Rolle, aber auch der Kampf gegen die Schweinepest und Verkaufspreise für Landwirte. Viel Grund zur Klage haben die Schweinezüchter, nicht nur wegen der Afrikanischen Schweinepest, die Sachsen und Brandenburg bekämpfen. Das Agieren des Bundeslandwirtschaftsministeriums unter der Führung von Julia Klöckner (CDU) kritisierte Sachsens Landwirtschaftsminister Wolfram Günther scharf.

Am Rande der Herbsttagung in Dresden sagte der Grünen-Politiker, der ein Jahr lang den Vorsitz der Agrarministerrunde inne hatte, über die Bundesministerin: "Frau Klöckner hat jüngst zu einem Schweinegipfel eingeladen, bei dem ausgerechnet Sachsen, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern außen vor waren. Wir sind das Bollwerk gegen die Afrikanische Schweinepest. Einen Gipfel zum Thema ohne uns zu machen, ist absurd", so Günther.