Mehr als 8.800 Dresdner haben eine Petition für den Bau der geplanten Schwimmhalle in Klotzsche unterschrieben. Grund sind Unklarheiten, wie es mit dem Projekt an der Königsbrücker Straße weitergeht. Der Neubau soll nach einem Bäderkonzept des Dresdner Rathauses die alte Schwimmhalle in Klotzsche an der Flugzeugwerft ersetzen. Die Stadt zögert jedoch und prüft, ob der geplante Neubau angesichts gestiegener Bau- und Planungskosten noch realisierbar ist.