Im Zusammenhang mit dem Einbruch in das Historische Grüne Gewölbe in Dresden ist ein sechster Tatverdächtiger festgenommen worden. Wie die Staatsanwaltschaft in Dresden mitteilte, handelt es sich um einen 23-Jährigen. Er wurde am Donnerstagmorgen von Einsatzkräften der Dresdner Polizei in einer Wohnung in Berlin-Treptow festgenommen. An dem Einsatz waren 24 Beamte beteiligt. Bei der Durchsuchung der Wohnung wurde ein Mobiltelefon sichergestellt.

Alle Hauptverdächtigen gefasst

Die Staatsanwaltschaft Dresden wirft dem Beschuldigten Ahmed R. unter anderem schweren Bandendiebstahl und Brandstiftung vor. Er soll am Nachmittag dem Ermittlungsrichter in Dresden vorgeführt werden.



Die Ermittler gehen davon aus, dass damit alle sechs Personen, die unmittelbar an dem Einbruch in das Historische Grüne Gewölbe beteiligt waren, ermittelt sind. Im November 2020, also ein Jahr nach dem Raub, wurden in Berlin die ersten drei Tatverdächtigen festgenommen. Zwei weitere wurden im Dezember 2020 sowie im Mai 2021, ebenfalls in Berlin, verhaftet.

Ermittlungen zum Verbleib der Kunstschätze dauern an