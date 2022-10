"Spendenkampagnen ersetzen nicht das Handeln der Politik", bekräftigt Felix Buchta. Die Clubkultur sei ein einmaliges Kulturgut, das mehr Schutz brauche und in Dresden noch viel zu wenig wahrgenommen werde. "Wenn die Semperoper zusammenstürzt, müssen auch nicht die Opernbesucher für den Wiederaufbau bezahlen."

Auf Anfrage von MDR SACHSEN verwies die Stadt auf Gelder, die es für die Bands geben soll, die ihre gut 80 Proberäume am Sektor hatten. Der Antrag dafür soll im November durch den Stadtteilrat Neustadt gehen. Stimmt dieser zu, könnte das Geld, 9.960 Euro, die Kulturschaffenden bis zum Jahresende erreichen. Vom Sektor selbst seien keine Gelder beantragt worden, das bestätigen sowohl der Sektor als auch die Stadt.

Stefan Philipp selbst hat für dieses Vorgehen gleich mehrere Antworten und sie geben einen Einblick, wie es läuft mit dem Geld und der Kultur, mit der kreativen Szene und den Finanzanträgen. "Wir haben schon irgendwie erwartet, dass die Stadt uns hilft", meint er. "Allerdings war uns schnell klar, dass es gar nicht so einfach ist, an die Gelder zu kommen."

Hilfe sei oft an bürokratische Hürden geknüpft, deswegen sei das Thema finanzielle Unterstützung für den Sektor schnell passé gewesen. Denn wieviel der Ausfall kosten würde, sei schwierig zu beziffern. "Wir sind ja keine Keksfabrik, wo wir sagen könnten: 'Jeden Tag, an dem wir ausfallen, werden soundsoviel Kekse nicht produziert.'" Es seien keine großen Summen, mit denen Clubs wie der Sektor hantiere: ein paar Tausend Euro Umsatz, ein paar Hundert Leute, die feiern. Für die Stadt leicht zu stemmen, für den Sektor nicht, sagt Philipp.

Dennoch hat der Sektor selbst keinen Antrag auf Förderung bei der Stadt gestellt. Warum? Krisenmanagement, sagt Philipp, hätten sie sich schon während Corona antrainiert. "Die Zeiten des unbeschwerten Feierns sind vorbei. Wir haben permanent Sorgen: Sind die Getränkepreise zu hoch, was ist mit den Energiekosten, kommen überhaupt Gäste? Trotzdem sind wir nicht gewöhnt, dass wir sagen, wir können es nicht stemmen, und dann kommt die Stadt und hilft uns."

Der Sektor setzt auf Unabhängigkeit vom Staat - denn um sich für aufwendige Projektanträge zu bewerben, Sachberichte zu schreiben, eine Verwaltung aufzubauen, dafür fehle schlicht Zeit und Expertise. "Das ist nicht unsere Lebensphilosophie", meint Philipp. "Unsere Aufgabe ist es, unter der Woche die Veranstaltung zu planen und dann am Wochenende die strahlenden Gesichter zu sehen, die in den Club kommen."

Doch ob es noch lange so weitergehen kann, ist fraglich - höhere Energiekosten lassen nicht nur die Eintrittspreise steigen, sondern auch das Budget der Clubbesucher knapper werden. Schon über den Sommer hinweg hätten die Leute nur schleppend zurück in die Clubs gefunden, so Buchta. Selbst "Clubenthusiastinnen und -enthusiasten" könnten diese Preisspirale bald nicht mehr mitmachen.