„Es schien kaum vorstellbar, doch es ist wirklich so: Die Tore werden in Kürze wieder aufgehen, als wäre nichts gewesen“, heißt es auf der Facebook-Seite des Dresdner Techno-Clubs Sektor Evolution. Am 24. Juni war es auf einem Industrie- und Veranstaltungsgelände, auf dem der Club ansässig ist, zu einem Großbrand gekommen. Betroffen war auch das Entsorgungsunternehmen "Nestler". Die Löscharbeiten hatten mehrere Tage gedauert, das Katastrophenschutzamt hatte eine Warnung an die Bevölkerung herausgegeben.