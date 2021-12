Der Dresdner Semper-Opernball fällt auch 2022 aus. Das teilte der künstlerische Leiter Hans-Joachim Frey am Freitag mit. Aufgrund der "starken coronabedingten Entwicklung wäre es ein falsches Signal, einen Ball mit rund 2.500 Gästen in der Dresdner Semperoper durchzuführen", sagte er. Der Ball war für den 28. Januar 2022 geplant gewesen. Neuer Termin ist nun der 3. März 2023. Schon im vorigen Jahr musste die Veranstaltung wegen pandemiebedingt abgesagt werden.

Dass der Ball Anfang 2022 nicht stattfinden kann, treffe die Organisatoren besonders: "Noch nie waren sie so früh mit allem fertig, wie in diesem Jahr", hieß es in einer Mitteilung des Vorstandes. Moderatorin Nazan Eckes sollte gemeinsam mit Schlagerstar Roland Kaiser durch den Abend führen. Zudem seien die Debütantinnen und Debütanten schon ausgewählt worden. Auch die Übertragung des Abends im MDR FERNSEHEN war bereits geplant.