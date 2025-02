Dresden Glanz und Glamour beim Jubiläums-Semperopernball

In Anwesenheit zahlreicher Prominenter aus Politik, Kultur, Wirtschaft und Unterhaltung ist am Freitagabend der Semperopernball 2025 gefeiert worden. In dem zum Ballsaal umgebauten Theater bejubelten am Freitag 2.000 zahlende Gäste die Sächsische Staatskapelle, das Ballett, den Chor und Solisten der Sächsischen Staatsoper ebenso wie das Debüt von Jazztrompeter Till Brönner bei dem renommierten Orchester und sein Duett mit der südafrikanischen Sopranistin Golda Schultz.