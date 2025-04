Das Semperoper Ballett in Dresden feiert am 1. April die Gründung vor 200 Jahren ohne eine ursprünglich geplante Tanz-Aktion, aber mit einer Premiere.

Ballettdirektor Kinsun Chan betont, die Compagnie biete heute ein breites Repertoire mit vielen Facetten, das zeige sich auch im Jubiläumsjahr.

Zum Auftakt wurde das Ballett "Nijinsky" von John Neumeier, eine Hommage an den Tänzer Vaslav Nijinsky, aufgeführt.

Das Ballett der Semperoper feiert am 1. April in Dresden sein 200-jähriges Bestehen. Eine ursprünglich geplante Performance unter freiem Himmel wurde allerdings wegen der schlechten Wetterbedingungen abgesagt: Am Gründungstag sollten sich 200 Tänzerinnen und Tänzer der Kompanie und der Palucca Hochschule für Tanz auf dem Platz vor der Oper zu der gemeinsamen Tanzaktion "200 x 200" versammeln.

Wie geplant findet hingegen die Premiere des "Tag Team"-Projektes in der Spielstätte Semper Zwei statt. Dabei treten drei Choreografen und Choreografinnen an, deren Kreationen sich aufeinander beziehen und von der Geschichte der Kompanie inspiriert sind. Das dreiteilige Projekt findet seine Fortsetzung am 11. und 23. April. Nur für den dritten Termin gibt es noch Karten. Bildrechte: MDR/Nadine Jejkal

Nach Angaben des Hauses lässt sich die Gründung des heutigen Semperoper Balletts auf den Tag genau festschreiben: Am 1. April 1825 wurden drei Tänzerinnen fest am Dresdner Hoftheater engagiert – der Beginn für ein festes Ballettensemble, das der damalige Musikdirektor Carl Maria von Weber durchsetzte.

Tanz und Talks im Jubiläumsjahr: "Unglaubliche Reise"

In der laufenden Saison wird mit zahlreichen Veranstaltungen an die Geschichte des Semperoper Balletts erinnert, darunter "Tanz-Talks" zu den wichtigen Stationen. Direktor Kinsun Chan sagte MDR KULTUR: "200 Jahre sind wirklich etwas Besonderes. Die Ballettkompanie ist wichtig für die Kultur und die Menschen in Dresden." Die vergangenen 200 Jahre seien für das Ballett in Dresden eine "unglaubliche Reise" gewesen. Heute könne man ein breites Repertoire in der Semperoper erleben – von klassisch-historischen Stücken bis zu modernsten, zeitgenössischen Inszenierungen.

Bildrechte: picture alliance/dpa/Semperoper Dresden | Urs Bucher

Hommage an Vaslav Nijinsky zum Auftakt

Zum Auftakt des Jubiläumsjahrs war am 24. Januar das Stück "Nijinsky" zu erleben. Der US-amerikanische Choreograph John Neumeier nähert sich darin dem weltberühmten russischen Tänzer Vaslav Nijinsky (1889–1950) an. Nijinsky tanzte auch auf der Bühne der Semperoper: Mit dem Ballettensemble "Ballets Russes" gastierte er in den Jahren 1912/13 in Dresden. Bildrechte: Semperoper Dresden/Admill Kuyler