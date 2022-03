Der sächsische Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU, r) überreicht am Freitag (16.01.2009) während des 4. SemperOpernballs in der Dresdner Semperoper dem russischen Ministerpräsidenten Wladimir Putin den Sächsischen Dankesorden.

Der sächsische Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU, r) überreicht am Freitag (16.01.2009) während des 4. SemperOpernballs in der Dresdner Semperoper dem russischen Ministerpräsidenten Wladimir Putin den Sächsischen Dankesorden. Bildrechte: dpa

Der Verein des Dresdner Semperopernballs hat dem russischen Präsidenten Wladimir Putin seinen Ballorden nun doch aberkannt. Wie der Verein bekannt gab, hat sich der sechsköpfige Vorstand einstimmig dafür entschieden. Kriege gehörten weder in diese Zeit noch in diese Welt und erst recht nicht nach Europa, hieß es. "Sie können und dürfen kein Mittel sein, um Konflikte zu lösen. Der Einmarsch Russlands in die Ukraine führt nicht nur zu unermesslichem Leid für viele Menschen in unserer Nachbarschaft, sondern unweigerlich auch zu einem unwiderbringlichen Verlust an Kultur und kulturellen Werten."