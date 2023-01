Die Dresdner Semperoper macht zum neuen Jahr Platz im Kleiderschrank und verkauft am 22. Januar Kostüme. An diesem vierten Sonntag im Januar können Interessierte von 10 bis 15 Uhr an den Garderoben im Foyer nach Kleidung, Kostümteilen, Hüten, Schuhen und Stoffresten stöbern und sie zu Preisen zwischen 3 und 99 Euro erwerben, teilte die Semperoper am Dienstag mit. Im Angebot seien handgefertigte Unikate - unter anderem aus den Inszenierungen "Nabucco", "Le nozze di Figaro", "Carmen", "La Cenerentola", "Dr. Faust" und "Mathis der Maler".